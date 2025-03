BBB 25: Camilla Maia é eliminada com 94,67% e entra para lista de participantes mais rejeitados do reality

No ranking geral, sister fica em quinto lugar entre os brothers eliminados com grande rejeição, atrás de nomes como Karol Conká e Nego Di

Reprodução/ TV Globo Camilla Maia foi eliminada do Big Brother Brasil 25 com uma impressionante taxa de rejeição de 94,67%



Camilla Maia foi eliminada do Big Brother Brasil 25 com uma impressionante taxa de rejeição de 94,67%, o que a torna a participante anônima mais indesejada em um paredão triplo em toda a história do programa. Essa marca a coloca na quinta posição entre os maiores índices de rejeição, superada apenas por Karol Conká, Nego Di, Viih Tube e Aline da Silva, que possuem porcentagens ainda mais altas.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o ranking de maiores rejeições no BBB em números absolutos:

Karol Conká (BBB 21): com 99,17% Nego Di (BBB 21): com 98,76% Viih Tube (BBB 21): com 96,69% Aline da Silva (BBB 5): com 95% Camilla Maia (BBB 25): com 94,67%

A mudança no sistema de votação, implementada em 2024, trouxe novas regras que consideram uma média entre os votos por CPF e os votos das torcidas. Desde a oitava edição do programa, a dinâmica do Paredão também passou por transformações, passando de um formato duplo para um triplo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos