Fantasias de Fernanda Torres e da estatueta do Oscar viram hit de Carnaval

Máscaras com o rosto da atriz, reproduções da postagem oficial do Oscar sobre sua indicação e até referências à declaração de que se sentia um Pikachu tomaram as ruas

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Mulher usa máscara da atriz Fernanda Torres no desfile do Bloco Cordão do Boi Tatá, uns dos mais antigos do Rio



Entre os blocos de Carnaval, uma fantasia tem se destacado: a de Fernanda Torres como indicada — e, para os mais otimistas, vencedora — do Oscar de Melhor Atriz. Máscaras com o rosto da atriz, reproduções da postagem oficial do Oscar sobre sua indicação e até referências à sua declaração de que se sentia um Pikachu com tanta exposição tomaram as ruas.

Personagens marcantes de sua carreira, como Fátima, de Tapas e Beijos, e Vani, de Os Normais, também inspiraram foliões. Em Pernambuco, a homenagem foi além, com um tradicional boneco de Olinda feito em sua honra.

Protagonista do filme Ainda Estou Aqui, que concorre a Melhor Filme Internacional e Melhor Filme na principal premiação do cinema mundial, Fernanda Torres viu sua popularidade crescer desde a indicação. O destaque no Carnaval acontece justamente na véspera do Oscar, que será realizado neste domingo (2), durante o feriado.

Veja as “Fernandas” do Carnaval

Vcs viram a Fernanda Torres?

Totalmente premiada no carnaval de BH pic.twitter.com/NxTAz1kbUr — BH é Meu País (@BHeMeupais) March 2, 2025

No Brasil já é Carnaval e Fernanda Torres já é Oscar Winner SLAPS AND KISSES PRA VOCÊS BEBAM ÁGUA TCHAU pic.twitter.com/0PwkphZTwL — Ana Hikari (@_anahikari) March 1, 2025

fernanda torres: não quero clima de copa do mundo o brasileiro no carnaval: pic.twitter.com/HLJyf5bv36 — Preta 🙂 #BBB25 (@pretademaiss) March 2, 2025

TOTALMENTE PREMIADA! 🏆 Neste domingo (02) é dia de Fernanda Torres (@oficialfernandatorres ) no Oscar pelo prêmio de Melhor Atriz com o filme “Ainda Estou Aqui”, e por aqui nossa campanha Carnaval Sem Assédio segue pelas ruas do Rio e na torcida por essa conquista tão… pic.twitter.com/jG1ivQbRuE — Renata Souza (@renatasouzario) March 2, 2025

Me sentindo Fernanda Torres. Oscar 2025 Pikachu Carnaval Rio Sorriam! Ainda Estou Aqui no @blocomarchanerd pic.twitter.com/NSzTZqqtkT — Alek Lean 🎬 (@aleklean) March 2, 2025

*Com informações do Estadão Conteúdo

