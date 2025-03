BBB 25: Delma conquista ‘Poder Marreta’; saiba o que pode acontecer

Com essa vantagem, a sister poderá salvar um dos dois indicados pelo Big Fone, que irá tocar no programa deste sábado (22)

Reprodução/TV Globo Delma conquista 'Poder Marreta'



A disputa pelo “Poder Curinga” no Big Brother Brasil 25 se destacou por um leilão intenso, onde Delma se sobressaiu. Após acumular 2.000 estalecas no jogo “Perde e Ganha”, ela alcançou um total de 4.460 estalecas, o que lhe permitiu fazer o maior lance e garantir o “Poder Marreta”. Com essa vantagem, ela terá a oportunidade de salvar um dos dois indicados pelo Big Fone, que será acionado ao vivo no programa deste sábado (22). No mesmo dia, os brothers também se enfrentarão para tentar conquistar a prova do anjo.

Outros competidores também tentaram garantir o poder, mas não conseguiram superar a oferta de Delma. Guilherme, genro da Pernambucana, fez um lance de 3.050 estalecas, enquanto Eva se destacou com 1.800 estalecas.

O paredão acontece no domingo (23). Ele será formado pelos dois emparedados pelo Big Fone, pela indicação da líder Renata e pelos dois mais votados pelos participantes da casa mais vigiada do Brasil. Após as indicações, três participantes terão a oportunidade de participar da “Prova Bate-Volta”, onde um deles conseguirá se livrar da eliminação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório