BBB 25: Delma garante R$ 90 mil e coloca toda a casa no ‘Tá com Nada’

Nesta quarta-feira (19), Delma movimentou a casa do BBB 25 pouco antes da festa do líder. Ela foi escolhida por Gracyanne, que deixou o programa na terça-feira (18), para participar da dinâmica “Pegar ou Guardar”. Ela optou por ficar com R$ 90 mil e, consequentemente, colocar os participantes no “Tá Com Nada”, com exceção dela e de mais duas pessoas, que foram para o VIP. A pernambucana escolheu salvar Guilherme e Vinícius. “É uma oportunidade de ajudar nos estudos dos meus netos. Eu não sei se amanhã vou estar aqui, não sabemos de nada”, justificou ela.

Mais cedo, Delma já havia revelado sua decisão. “Eu não vou jogar fora o que ela [Gracyanne] me deu, não. Estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar”, afirmou.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a consequência acaba na noite deste sábado (22). Até lá, mesmo com um novo líder, os brothers continuam no Tá com Nada.

