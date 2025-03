BBB 25: Retorno de Renata é marcado por ‘open bar’ de fofocas e briga com Aline

Renata e Aline trocam acusações na sala e bailarina chama a rival de falsa; a briga ficou tensa e as duas começaram a gritar na presença de outros brothers

Reprodução/Globo Renata e Aline discutem na sala



Na manhã desta quinta-feira (14), os brothers do BBB 25 foram surpreendidos com a volta de Renata, que não perdeu tempo para compartilhar as fofocas que recebeu durante sua passagem na vitrine do shopping Via Parque, no Rio de Janeiro. Pouco tempo após a sua chegada, a sister começou a provocar Aline, que a chamou de “surucucu” nesta semana. “Avisando que a surucucu voltou para quem ficou com saudades e para quem celebrou que eu tinha ido embora”, disse Renata. A policial não perdeu tempo e retrucou: “Ninguém celebrou que você saiu daqui”.

O clima tenso entre as participantes aumentou ainda mais quando a bailarina revelou ter um “babado fortíssimo” para compartilhar com a casa do BBB 25. De acordo com ela, Aline e Vinicius planejaram votar nela no paredão em que a baiana criticou Renata por não tê-la protegido com o seu voto. “Ela fez esse babafá todinho, pois ela estava combinando com o Vini antes, de votar em mim”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após receber acusações, Aline chamou Renata de mentirosa. Vinicius também alegou que a sister estava mentindo. As duas continuaram com a briga, que ficou ainda mais tensa. “Mas agora eu vou encher minha boca para falar: falsa”, gritou a cearense. Aline reagiu, dizendo que a rival está se “achando”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório