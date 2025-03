BBB 25: Brothers confundem saída de Renata para vitrine de shopping com viagem internacional

Sister foi escolhida pelo público para ouvir todas as fofocas sobre o jogo no Via Parque Shopping no Rio de Janeiro e deve retornar ao BBB ainda nesta quinta-feira (13), durante a exibição do programa

Reprodução/Globo Renata está confinada em shopping do Rio de Janeiro



Na manhã desta quinta-feira (13), Renata fez suas malas e deixou a casa mais vigiada do Brasil. Ela foi escolhida pelo público para ficar na vitrine do Via Parque Shopping no Rio de Janeiro e ouvir todas as fofocas sobre o jogo. Após a saída da sister, os outros integrantes do BBB 25 levantaram algumas hipóteses, incluindo a de que ela viajou para o Big Brother do México. “Eu acho que ela está chegando lá agora, E um mexicano ou uma mexicana deve vir”, disse João Gabriel.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a saída de Renata, os brothers foram chamados para a sala. No cômodo, a produção enviou vídeo com imagens de um possível viagem.”Ela viajou! Meu Deus, ela viajou! Gente, eu estou nervosa demais! Eu estou rindo de nervoso! Meu Deus! Ela foi para o México?” questionou Vitória Strada. O conteúdo do vídeo, no entanto, tratava-se de uma divulgação de um novo sanduíche inspirado na culinária inglesa. Renata deve retornar ao BBB ainda nesta quinta-feira (13), durante a exibição do programa, que vai ao ar depois da novela ‘Mania de Você‘.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório