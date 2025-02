Sincerão no BBB 25 tem choro e discussão ao vivo

Dinâmica voltou a ter um júri de ex-BBBs, desta vez com Ana Paula Renault, Ricardo Alface e Naiara Azevedo

Reprodução/Globoplay briga dominou a casa desde a madrugada



O Sincerão desta segunda-feira (24), no BBB 25 foi marcado por novas discussões entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris, além de Vinícius e Diogo Almeida. Em determinados momentos, a atriz e a trancista chegaram a chorar com os atritos. A briga dominou a casa desde a madrugada. A dinâmica voltou a ter um júri de ex-BBBs, desta vez com Ana Paula Renault, Ricardo Alface e Naiara Azevedo. A novidade, apelidada de Pipocômetro, começou com Babu Santana, Fernanda Bande e Arthur Aguiar na semana passada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O papel dos ex-brothers é julgar os argumentos dos participantes com “mandou bem” ou “pipocou”. Além disso, nesta semana o júri precisou definir temas que teriam de ser abordados por cada jogador. Os brothers poderiam escolher um dos três temas decididos pelos ex-BBBs. O líder, João Pedro, teve de escolher os temas “falso”, “arrogante” ou “traidor” após uma votação do público do programa Ao final, os três também decidiram que Vitória foi a Craque do Jogo.

Veja, abaixo, o resumo de como foi a dinâmica

Diogo Almeida

Tema escolhido: Falsa

Sister escolhida: Camilla

O brother citou o último Sincerão e afirmou que a sister não resolveu “o assunto pendente com a Vitória”. “Ontem ela descartou a Vitória como se fosse uma lata de apresuntado jogada no lixo”, completou o ator, citando o desentendimento da última madrugada.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Camilla

A sister afirmou que “tudo o que o Diogo falou é verdade, mas as pessoas tomam as dores como lhe convêm”.

Vitória Strada

Tema escolhido: Decepção

Sister escolhida: Camilla

A atriz citou o desentendimento da madrugada e afirmou que tentou falar com a sister desde então. “Eu jamais iria expor ou deixar na berlinda qualquer aliado meu”, disse.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Camilla

A sister afirmou não ter tido tempo para “absorver os problemas” “Houve uma discussão no quarto em que a Vitória usou palavras que ela sabia que me tocariam”, comentou.

Vilma

Tema escolhido: Influenciável

Sister escolhida: Thamiris

A sister também citou o desentendimento das irmãs com Vitória. “Ontem você foi muito agressiva com a Vitória também. Um dedo na cara dela… Não precisa disso”, afirmou.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Thamiris

A sister acusou Diogo de ter sido agressivo com Gracyanne Barbosa. “A Vitória está errada, vocês não sabem da missa metade”, disse.

Guilherme

Tema escolhido: Traidora

Sister escolhida: Camilla

O brother voltou a citar a fala de Camilla sobre votar em Vitória. “Depois que tudo isso aconteceu, todo mundo percebeu que ela [Vitória] ficou escanteada”, disse.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Camilla

A sister pediu desculpas por ter votado no brother e que, no primeiro contato com os participantes, teria votado na Vitória.

Camilla

Tema escolhido: Falsa

Sister escolhida: Vitória Strada

A sister citou uma discussão no quarto em que se ofendeu com palavras usadas pela atriz.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Vitória

A atriz disse estar se sentindo “péssima” com a situação. “Eu só queria uma chance de conversar e de ser ouvida”, pediu.

João Pedro

Tema escolhido: Falsa

Sister escolhida: Vitória Strada

O brother afirmou que a sister teria sido “ingrata” com Diogo Almeida no último Sincerão. Ele também pediu desculpas por só ter “ouvido um lado da história” no desentendimento da atriz com as irmãs.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Vitória

A atriz agradeceu a João Pedro pelo pedido de desculpas e disse que não havia agradecido a Diogo pelo fato de o ator tê-la colocado no paredão.

Diego Hypolito

Tema escolhido: Controladora

Sister escolhida: Camilla

O brother afirmou que “teve questões de não ser ouvido” e também citou o desentendimento com Vitória. “Eu não gostei da maneira como a Vitória ficou vulnerável”, comentou.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Camilla

A sister se emocionou e disse que “nunca se sentiu tão vulnerável”. “Eu estou há dias sem dormir”, afirmou.

Vinícius

Tema escolhido: Covarde

Brother escolhido: Diogo Almeida

O brother citou nunca ter interferido no relacionamento do ator com Aline por respeito à sister. “Mas é muito importante que, em vez de colocar Vitória como ingrata, você se coloque no seu lugar também”, disse.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Diogo

O ator disse que queria saber “de forma mais clara” o que ocorreu e que tem uma relação sincera com Aline.

Eva

Tema escolhido: Arrogante

Sister escolhida: Camilla

A bailarina comentou que a sister teria ignorado o “bom dia” de algumas pessoas na casa e disse que não se dá bem com a trancista desde o início do jogo.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Camilla

A sister afirmou ter respondido o “bom dia”. “Jamais eu ignoraria isso”, disse.

Delma

Tema escolhido: Controladora

Sister escolhida: Camilla

A sister disse que Camilla controla as suas alianças desde o início do jogo. “Eu estou fazendo o máximo para não te machucar, mas certas coisas me magoaram”, comentou.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Camilla

A sister disse que sua forma de se expressar é “ruim”, que preza pelo respeito e que Delma não tinha abordado o assunto com ela.

Thamiris

Tema escolhido: Decepção

Brother escolhido: Guilherme

A sister citou ter ficado decepcionada com a forma como o brother falou com a irmã. “Camilla é amorosa com todo mundo o tempo inteiro, mas, quando ela precisa se posicionar, ela se posiciona”, disse.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Guilherme

O brother disse que nem Camilla e nem Vitória são frágeis. “Todo mundo vai ter o seu momento de estresse aqui”, comentou.

Maike

Tema escolhido: Traidora

Sister escolhida: Vitória Strada

O brother afirmou que a sister não teve “gratidão” com Diogo. “Ninguém gosta de pessoas ingratas”, disse.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Vitória

A atriz disse que nunca teve Diogo como aliado no jogo. “Não tem como trair uma pessoa que não é aliada”, afirmou.

Daniele Hypolito

Tema escolhido: Covarde

Brother escolhido: Diogo Almeida

A sister criticou o fato de Diogo ter escolhido Thamiris em vez de Camilla no último Paredão.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Diogo

O brother explicou ter escolhido Thamiris por conta do Poder Curinga de Camilla e a chance de ela anular seu voto.

Renata

Tema escolhido: Controlador

Sister escolhida: Camilla

A bailarina citou embates que tem com Camilla desde o início do jogo e afirmou que o desentendimento com Vitória confirmou estratégias da trancista. “Acho que essa é uma atitude controladora”, disse.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Camilla

A sister negou ter se aproximado de seus aliados por conta de votos. “As pessoas que eu tenho embate eu não forço nada”, comentou.

Gracyanne Barbosa

Tema escolhido: Covarde

Brother escolhido: Diogo Almeida

A influenciadora voltou a citar a situação em que o ator escolheu Aline em um contragolpe e o criticou por outras atitudes do brother com ela e com a sister.

Pipocômetro: Mandou bem

Réplica de Diogo

O ator disse não ter se sentido ouvido na discussão que teve com a influenciadora na cozinha.

Aline

Tema escolhido: Covarde

Sister escolhida: Renata

A sister voltou a citar a situação em que a bailarina escolheu jogar um voto fora no penúltimo paredão.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Renata

A bailarina disse entender o ponto de vista da colega, mas que se sente confortável de dividir seu posicionamento “apenas com algumas pessoas”.

João Gabriel

Tema escolhido: Traidora

Sister escolhida: Camilla

O brother criticou a forma como a sister se posicionou na briga com Vitória. “Uma coisa que eu não iria fazer era maltratar alguém. É o seu jeito, mas, do meu ponto de vista, não é certo”, disse.

Pipocômetro: Pipocou

Réplica de Camilla

A sister criticou a falta de posicionamento no jogo. “É o primeiro Big Brother que eu vejo as pessoas querendo só paz”, afirmou.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo