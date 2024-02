Beatriz se arrepende de atitude com Fernanda durante festa no ‘BBB 24’: ‘Fui infantil’

Sister pretende pedir desculpas a líder da semana, mas tem medo de que possa ‘soar falso’

Reprodução / Globoplay Ao desabafar com Wanessa Camargo, Beatriz afirmou que se arrepende da forma como agiu com Fernanda durante a última festa



A sister Beatriz, do Big Brother Brasil 2024, afirmou em conversa com Wanessa Camargo que se arrepende da forma como reagiu ao ter sido colocada “na mira” da líder Fernanda. Durante a última festa do reality, Beatriz provocou Fernanda no show do cantor Thiaguinho, ao exibir a pulseira que a líder lhe deu por ser um dos seus alvos para o Paredão do próximo domingo, 5. “Eu não ‘tô’ bem não. (…) Não me arrependo de ter falado no ao vivo, mas acho que fui infantil na festa”, disse a sister, destacando que naquele momento ela “não precisava” ter agido daquela forma e que bastava “continuar alegre na frente do palco”. Wanessa consolou Beatriz e ressaltou que a atitude dela se arrepender é o que importa. “Acho que é muito legal isso. Até falei para a Alane, peçam desculpas sobre esse ato e ponto. Comuniquem, não guardem pra vocês”, declarou a cantora. Beatriz, contudo, respondeu que ainda não encontrou o momento certo para falar com Fernanda e pedir desculpas, pois ela tem medo de que possa “soar falso”, ou como uma tentativa de fugir do Paredão. No entanto, ela ressaltou que caso tenha oportunidade, pedirá desculpas para a sister no Sincerão na segunda-feira, 6.