Bela Gil fala sobre como ficou sabendo do retorno da doença de Preta Gil

‘A Preta estava me ligando de vídeo, e eu estranhei; atendi e ela me contou da reemissão, de todo o caso, e eu desabei, chorei’, disse Bela

Bela Gil compartilhou suas emoções ao receber a notícia do retorno do câncer de sua irmã, Preta Gil. A revelação, feita por telefone, a deixou em estado de choque e desamparada. Apesar da gravidade da situação, Preta se esforçou para confortar Bela, assegurando que tudo ficaria bem. Em meio a esse momento difícil, Bela ressaltou a resiliência e a fé de Preta. Ela enfatizou a importância do apoio familiar e a presença de uma equipe médica dedicada, que tem sido fundamental para enfrentar esse desafio. A união da família tem sido um pilar essencial para ambas.

Bela também expressou sua admiração pela força de Preta, que, mesmo diante da adversidade, mantém uma atitude positiva. Essa situação tem sido um teste para a família, mas a esperança e o amor entre elas se mostram mais fortes do que nunca.

