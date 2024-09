Coala Festival 2024: confira o dia e o horário de todos os shows

Com transmissão ao vivo pelo Disney+, evento contará com a participação de artistas renomados como Lulu Santos, Criolo, Tulipa Ruiz e Adriana Calcanhoto, entre os dias 6 a 8 de setembro

Reprodução/Instagram/@lulusantos Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Total Acesso



O Coala Festival 2024, que celebra uma década de existência, será realizado entre os dias 6 e 8 de setembro no Memorial da América Latina, em São Paulo. Este ano, o evento contará com um line-up diversificado, incluindo artistas renomados como Criolo, Tulipa Ruiz, Adriana Calcanhoto e Lulu Santos. Uma novidade para esta edição é a transmissão ao vivo pelo Disney+, permitindo que mais pessoas acompanhem as apresentações. A programação do festival está repleta de atrações. Na sexta-feira (6), o palco principal receberá artistas a partir das 14h, começando com Helena Camarero e seguindo com Silvia Machete e Rhonda, Lys Ventura, Boca Livre, entre outros. O dia culminará com a apresentação de Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes, além de O Terno, que se apresenta às 20h40. No sábado (7), a programação inicia mais cedo, com Afreekassia às 12h20. O destaque do dia será a apresentação de Tulipa Ruiz, que se apresentará junto com Criolo às 14h15. Os Paralamas do Sucesso e Lulu Santos também estão entre os principais nomes que se apresentarão no palco principal, prometendo um dia repleto de boa música.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O festival se encerrará no domingo, 8 de setembro, com um lineup que inclui Lia Macedo e Pensanuvem, além de Xande Canta Caetano, que se apresenta às 15h30. O encerramento ficará por conta do Planet Hemp, que subirá ao palco às 20h30, garantindo um final vibrante para o evento. O Memorial da América Latina, localizado na Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, será o cenário do festival. Os ingressos variam de R$140 (meia-entrada) a R$320 (inteira), dependendo do dia escolhido. A classificação etária é de 16 anos, e menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. Para facilitar o acesso, a estação Barra Funda do Metrô (Linha Vermelha) está próxima ao local do evento. É recomendável evitar o uso de carro, pois não há estacionamento disponível. Além disso, o festival oferecerá distribuição gratuita de água e opções de alimentação veganas e vegetarianas, promovendo uma experiência inclusiva para todos os participantes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Total Acesso.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA