Bella Campos desmente rumores de romance com BK e reafirma solteirice

A atriz, que encerrou seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho em agosto do ano passado, tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa desde então

Bella Campos utilizou suas redes sociais para esclarecer rumores sobre um suposto romance com o rapper BK. Em uma publicação no Instagram, a atriz deixou claro que está solteira, afirmando: “Solteira, gostosa e sem 1 pingo de paciência”. Essa declaração surgiu após o jornal Extra divulgar que o casal estaria se envolvendo secretamente há cinco meses, com uma fonte afirmando ter visto os dois se beijando em uma festa na residência do rapper. A atriz, que encerrou seu relacionamento com o cantor MC Cabelinho em agosto do ano passado, tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa desde então. O término com Cabelinho foi marcado por rumores de traição, o que gerou ainda mais interesse sobre seus novos relacionamentos.

Com a recente onda de boatos, Bella decidiu se pronunciar para evitar mal-entendidos. A atriz tem se mostrado firme em sua posição, enfatizando que está focada em sua vida pessoal e profissional, sem a necessidade de um novo relacionamento no momento. As redes sociais têm sido um espaço importante para Bella se comunicar com seus fãs e esclarecer sua situação atual. A atriz continua a atrair a atenção do público, não apenas por sua carreira, mas também por sua vida pessoal, que frequentemente gera curiosidade e especulação.

