MC Cabelinho revela preferência pela poligamia em relacionamentos amorosos

Músico teve um relacionamento de aproximadamente 11 meses com a atriz Bella Campos, entre 2022 e 2023, e atualmente está envolvido com a rapper Slipmami

Reprodução/Instagram/@mccabelinho O cantor MC Cabelinho



MC Cabelinho, de 27 anos, revelou em entrevista ao podcast Tet a Tet que prefere a poligamia em suas relações amorosas. Segundo o cantor, ele tem “muito amor para dar” e costuma enjoar rapidamente das coisas e das pessoas. O músico teve um relacionamento de aproximadamente 11 meses com a atriz Bella Campos, entre 2022 e 2023, e atualmente está envolvido com a rapper Slipmami. Além disso, afirmou que não pretende reverter a vasectomia que realizou, pois não pode ter filhos. Ele considera a possibilidade de adotar no futuro. MC Cabelinho também compartilhou algumas experiências pessoais, como momentos em que teve problemas de ereção e fez uso de anabolizantes para ganhar massa muscular.

O cantor, que havia parado de malhar, recentemente voltou a se exercitar e planeja utilizar algum suplemento para ficar em forma novamente. “”Já brochei, é normal, acontece. Já tomei Hemogenin, uma droguinha aí para me deixar forte. Só que eu parei de malhar. Voltei agora. Vou tomar algum bagulho para ficar sarado logo”, relatou. Outro ponto mencionado pelo cantor foi sua experiência negativa com maconha. MC Cabelinho contou que já teve uma experiência ruim ao fumar a erva. Desde então, ele decidiu não consumir mais a droga.