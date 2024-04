Belo e Gracyanne Barbosa terminam relacionamento de 16 anos

Casal ainda está morando sob o mesmo teto, mas o pagodeiro já estaria procurando uma nova casa

Reprodução/Redes Sociais/@graoficial A informação foi divulgada por um colunista nesta quinta-feira



Belo e Gracyanne Barbosa teriam se separado após 16 anos de casamento, alega colunista Lucas Pasin, do Uol. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18). Ainda segundo Pasin, o relacionamento teria chegado ao fim há cerca de oito meses, mas ambos ainda vivem na mesma casa. Belo já estaria procurando outro imóvel para se mudar, no bairro do Recreio, Rio de Janeiro, já a musa fitness, estaria ainda morando com a irmã e outros parentes na mansão que fica em um condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ – (@graoficial)