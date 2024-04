Maycon rompe ligamento do joelho e não deve mais jogar pelo Corinthians neste ano

Apesar de o clube não ter divulgado o tempo estimado de recuperação, lesões desse tipo costumam demandar cerca de nove meses de tratamento

Rodrigo Coca/Agência Corinthians O volante Maycon durante jogo do Corinthians contra o Juventude, em Caxias do Sul



O volante Maycon, do Corinthians, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve mais atuar pelo clube nesta temporada. O jogador passará por cirurgia nos próximos dias e iniciará o processo de recuperação sob os cuidados médicos da equipe. Apesar de o clube não ter divulgado o tempo estimado de recuperação, lesões desse tipo costumam demandar cerca de nove meses de tratamento. O contrato do meio-campista com o Timão termina em dezembro, ou seja, daqui a oito meses. Maycon, que já vinha se recuperando de uma lesão muscular, saiu de campo na última partida após reclamar de dores no joelho, que surgiram após uma dividida.

Desde a lesão muscular, o jogador não vinha sendo titular no time, com o técnico António Oliveira optando por Raniele e Fausto Vera para a posição. Igor Coronado também foi utilizado no setor. Paulinho, que tem ganhado mais espaço com o treinador, pode ser uma opção para substituir Maycon. O Corinthians, que ainda não venceu no Brasileirão, enfrentará o Red Bull Bragantino no sábado (20), em busca da primeira vitória na competição. O time empatou sem gols com o Atlético-MG, na estreia, e perdeu para o Juventude por 2 a 0 na rodada seguinte.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA