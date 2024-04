Beyoncé lidera parada de álbuns nos EUA com ‘COWBOY CARTER’

Disco também é pioneiro na parada de música country, marcando a primeira vez que uma mulher negra conquista esse feito

Reprodução/Instagram/@beyonce Este é o oitavo álbum de Beyoncé a alcançar o topo do Billboard 200



O álbum Cowboy Carter, lançado por Beyoncé, conquistou o primeiro lugar na parada de álbuns dos Estados Unidos, tornando-se o mais vendido de 2024 em apenas uma semana, com 407 mil cópias vendidas. Este é o oitavo álbum de Beyoncé a alcançar o topo do Billboard 200 e também lidera a parada de música country, marcando a primeira vez que uma mulher negra conquista esse feito. Além disso, “Hope On the Street, Vol. 1”, de J-Hope (do BTS), estreou em quinto lugar no top 10. O disco não só se tornou o álbum country mais vendido do ano até agora, mas também registrou a maior semana desde 1989 (Taylor’s Version) de Taylor Swift, que atingiu 1,653 milhão de unidades em outubro de 2023.

Além de liderar as paradas, Cowboy Carter trouxe diversas conquistas notáveis para a cantora. O álbum marcou sua maior semana em unidades desde o lançamento de Lemonade em 2016, com 653.000 unidades vendidas. Este sucesso consolida ainda mais a posição de Beyoncé como uma das artistas mais influentes da indústria musical.

