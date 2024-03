Novo álbum de Beyoncé tem participação de Miley Cyrus e sample de música brasileira; conheça as faixas

Ao todo o ‘Cowboy Carter’ contará com 26 músicas, entre elas ‘Texas Hold’ Em’ e ’16 Carriages’, que já foram lançadas nas plataformas de streaming

Reprodução/Instagram/@beyonce Beyoncé em nova foto de capa do álbum Cowboy Carter



Mais um dia com novidades envolvendo Beyoncé, mas desta vez com direito a outros nomes do pop. O novo trabalho da cantora, que sucede “Renaissance” e será lançado nesta sexta-feira (29), já conta com spoilers e mostram feat entre Bey e Miley Cyrus, intitulada “II Most Wanted“, sendo o primeiro single das duas juntas. Além da antiga estrela da Disney, outros nomes estarão no álbum como Post Malone com “Levii’s Jeans“, Shaboozey “Spaghettii’, Tanner Adel “Blackbiird“, música original dos Bealtes, e Willine Jones. A incrível cantora country Dolly P também fará uma participação no disco, e a música “Jolene” terá uma nova versão. Ao todo, o “Cowboy Carter – actt II” — como também é chamado — contará com 26 faixas, entre elas “Texas Hold’ Em” e “16 Carriages”, que já foram lançadas nas plataformas de streaming. Outra curiosidade sobre o álbum é que teremos a participação de um brasileiro. De autoria de DJ Mandrake, “Aquecimento das Danadas” é sucesso nos bailes em uma gravação com DJ Xaropinho. Beyoncé usou a sample da música.

Confira todas as faixas do álbum: