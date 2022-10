Bianca Andrade abre o jogo sobre término com Fred Desimpedidos

Casal se separou em maio deste ano, após oficializarem o namoro em setembro de 2020 e terem o filho Cris

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, abriu o jogo sobre o término do relacionamento com Fred, apresentador do canal do YouTube “Desimpedidos“. Eles se separaram em maio deste ano, após oficializarem o namoro em setembro de 2020 e terem o filho Cris. “Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente… Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher… Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida. E óbvio que isso desgastou dentro de um relacionamento”, iniciou durante entrevista à jornalista Marília Gabriela, no canal “Gabi de Frente de Novo”. “Não queria casar, queria ser mãe solo, uma mulher livre. Meu filho foi planejado, eu sempre quis ser mãe”, completou.