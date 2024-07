Boi Caprichoso é campeão do Festival de Parintins pela terceira vez consecutiva

Esta é a vigésima quarta vitória da agremiação azul e branca, em contraste com as 32 vitórias do Garantido ao longo das 57 edições

Fernando Frazão/ Agência Brasil Caprichoso, com o tema Cultura - O Triunfo do Povo, destacou a importância da cultura popular e da luta pela emancipação



O resultado do Festival de Parintins de 2024 foi divulgado após a apuração dos desfiles, revelando o Boi Caprichoso como campeão deste ano, conquistando o tricampeonato de forma inédita. A definição do vencedor foi baseada em notas de 0 a 10 em três noites de apresentações. O Boi Caprichoso garantiu a vitória com uma pequena diferença de pontos, somando 1259,3 pontos, enquanto o Garantido ficou logo atrás com 1259,2 pontos. Esta é a 24ª vitória da agremiação azul e branca em Parintins, em contraste com as 32 vitórias do Garantido ao longo das 57 edições do festival. Em 2020, a competição terminou em empate. Os jurados avaliaram 21 quesitos durante as apresentações, incluindo Apresentador, Levantador de Toadas, Batucada/Marujada, Ritual Indígena, Amo do Boi, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Toada, Pajé, Povos Indígenas, Figura Típica Regional, Alegorias, Lenda Amazônica, Vaqueirada, Galera, Coreografia e Organização do Conjunto Folclórico.

O Boi Caprichoso se destacou em diversos aspectos, garantindo sua vitória e o tricampeonato no Festival de Parintins de 2024. O Caprichoso, com o tema Cultura – O Triunfo do Povo, destacou a importância da cultura popular e da luta pela emancipação. Já o Garantido abordou “Segredos do Coração”, explorando a origem e ancestralidade da Amazônia, em meio a preocupações com a preservação ambiental. Considerado patrimônio cultural do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o evento está ligado à tradição cultural do Boi-Bumbá. A manifestação popular gira em torno de uma lenda sobre a ressurreição do boi.

