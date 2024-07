Desfiles, famosos e quem deve ganhar: saiba tudo sobre o Festival de Parintins e a rivalidade entre Caprichoso e Garantido

Disputa é acirrada; campeão dos últimos dois anos é o Boi Caprichoso, mas ex-bbb Isabelle é promessa para levar o 33º título ao rival vermelho

Fernando Frazão - Agência Brasil Disputa entre Boi Garantido e Boi Caprichoso é acirrada



Nesta segunda-feira (1º), sai o resultado do famoso 57º Festival de Parintins, a disputa entre o Boi Garantido, representado pela cor vermelha, e o Boi Caprichoso, com a cor azul. As apresentações começaram no último dia (28) e foram até o domingo (30). Visitantes do país inteiro foram até Parintins para prestigiar o evento, entre eles, o grupo dos ex-BBBs, como Beatriz, Raquele, Davi, Lucas Buda, Giovanna, Matteus, Michel e Marcus Vinicius que ficaram na torcida pela amiga e também ex-BBB Isabelle Nogueira, que representa a cunhã-poranga, “moça bonita”, do Boi Garantido. A representante do Boi Caprichoso, é Marciele Albuquerque. O festival já é considerado patrimônio cultural do país segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e traz a cultura ligada ao Boi-Bumbá. Outros personagens da festa que participam da encenação são Amo do Boi, que representa o dono da fazenda, a Sinhazinha, a vaqueirada, composta pelos guardiões do boi.

Entre as mensagens proclamadas durante o desfile, a defesa do meio ambiente e os direitos dos povos indígenas foram alguns dos temas. No primeiro dia de festival (28), mulheres índigenas representando o Boi Caprichoso carregaram uma faixa escrito “sem demarcação não existe justiça climática”.

As roupas também são parte importante do festival. Penas, plumas, cocares, pinturas corporais e muitos outros detalhes. Em cada dia do festival, uma nova homenagem é prestada. A própria Isabelle usou três roupas diferentes, no primeiro dia foi uma onça, no segundo, um gavião e por último, um uirapuru. Cada um dos bois-bumbás tem duas horas e meia para se apresentar e são analisados 21 quesitos durante os desfiles no Bumbódrumo, entre eles música, cênico, coreográfico, artístico, toada e alegoria. A disputa pelo primeiro lugar é acirrada, já que nos dois últimos anos o Boi Caprichoso foi quem levou a taça, mas o Boi Garantido possui 32 vítorias, contra 25 do rival. Os jurados dão notas de 0 a 10 em cada categoria, como no carnaval.

