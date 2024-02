Boninho prega peça em participante do ‘BBB 24’ e é criticado nas redes sociais

A sister Leidy Elin compartilhou com os outros participantes da casa suas teorias sobre a troca de microfone feita por Davi Brito

Reprodução/Globo Boninho resolveu pregar uma peça em Leidy Elin do 'BBB 24'



Boninho, diretor do Big Brother Brasil, resolveu pregar uma peça na sister Leidy Elin nesta quarta-feira, 14, após a participante criar “teorias da conspiração” em relação ao uso do microfone no programa. Com o resultado do paredão de ontem, Leidy Elin compartilhou com os outros brothers que acredita que Davi Brito seja o favorito por trocar bastante de microfone durante o programa. “Foi o único que trocou o microfone na prova [do Líder]. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo que essa pessoa fala”, disse ao brother Lucas Henrique. Por meio das redes sociais, Boninho afirmou que brincaria com a situação e trocaria o microfone da participante em determinados horários desta quarta-feira e da próxima sexta-feira, 16.

“A Leidy criou uma teoria do microfone. Então, a gente vai devolver pra ela a mesma teoria. (…) Vamos ver se essa teoria vai funcionar”, declarou Boninho. Nem a sister nem os outros participantes desconfiaram da brincadeira. Na segunda vez em que foi chamada para trocar o microfone, ela questionou: “De novo hoje?”. Raquele comentou: “Tá importante!”. Pelas redes sociais, alguns internautas criticaram a atitude de Boninho, enquanto outros gostaram da brincadeira. Confira:

Se não tivesse problema algum o Boninho não tinha ficado mordido, mas fazer a Leidy trocar de microfone mostra o quanto ele estava querendo manipular o jogo pra não fazer o alecrim explodir ou querer sair do jogo kkkkkkk #BBB24 Alface por muito pouco foi tachado de agressivo — Lolo 🍃♑ (@littlewoman1_) February 15, 2024

Galera achando ruim que o boninho ta tirando onda da Leidy com o negócio do microfone e eu achando engraçadíssimo kkkkkkkkkkkk que conversa mais maluca dela 😂😂😂 — Daniela Cerullo (@Danicer) February 14, 2024

Sobre Leidy e o microfone. Eu concordo que foi uma piada sem graça. Mas não me gerou revolta. Achei exagero levantar tag por isso. #BBB24 — Vitor Henrique 🤏🏽 (@_vitorhenrique) February 14, 2024

Eu tô defendendo a Leidy desde ontem

Achei ridículo o que o Boninho tá fazendo https://t.co/AYMPXKn90C — Camylla Frigatto (@CamyllaFrigatto) February 14, 2024

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA