Britney Spears se desculpa por biografia e elogia nova música de Justin Timberlake

Princesa do pop revelou detalhes de seu relacionamento com o músico na obra “A Mulher Em Mim”, lançada em 2023

LUCY NICHOLSON / AFP Justin Timberlake e Britney Spears namoraram nos anos 2000



A cantora pop Britney Spears pediu desculpas por declarações em seu livro “A Mulher Em Mim”, lançado no ano passado. Na obra, ela relata seu relacionamento com Justin Timberlake entre os anos 1990 e 2000. Detalhes compartilhados por Britney no livro mostram polêmicas, traições e comportamentos duvidosos de Timberlake, o que causou diversas críticas ao artista na época do lançamento. Por meio do seu perfil no Instagram, a princesa do pop compartilhou um vídeo de Justin Timberlake no programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon” e escreveu: “Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguém com quem me importo, estou profundamente arrependida. Também quero falar que amo a música de Justin Timberlake, Selfish”. A declaração da artista surge após o novo sucesso de Timberlake, “Selfish”, que já alcançou o topo das paradas do iTunes, e deixou fãs da cantora revoltados, já que, em 2011, ela lançou uma música com o mesmo nome, no seu disco “Femme Fatale”.

*Com informações do Estadão Coneúdo