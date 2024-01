No ‘BBB 24’, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet falam sobre dificuldades financeiras

A cantora Wanessa Camargo, confinada no Big Brother Brasil 2024, voltou a conversar com Yasmin Brunet sobre suas dificuldades financeiras. O papo surgiu durante uma conversa sobre filhos. Ao falar sobre os participantes que sentem saudades dos seus pequenos, Yasmin afirmou que acredita ser “mais difícil para quem está aqui e tem filho, e já tem uma vida estruturada lá fora, do que quem está aqui com filho e querendo estruturar a vida para o filho”. Wanessa, no entanto, retrucou: “Boa parte do que eu estou fazendo aqui é por isso. Parte do meu motivo de estar aqui é por isso. (…) Você ser herdeira dá uma visão. Ok, o dia que eu for, mas hoje eu não sou, quem paga minhas contas sou eu”.

Em seguida, Wanessa disse que está “devendo um monte para vir aqui” porque precisou “parar”, mas foi advertida pela colega de confinamento para não falar sobre o assunto: “Nem adianta falar essas coisas. Melhor nem falar, na real, mas eu já entendi”. A cantora pop comparou sua situação com a de outras pessoas e afirmou que “a realidade é muito diferente, o que, para as pessoas, R$ 5 mil faz diferença, para gente vira nada. São realidades diferentes”. Em outra conversa na casa, Wanessa já havia comentado sobre suas dificuldades financeiras por ficar sem fazer shows durante o tempo que estiver confinada. “Tive que pegar dinheiro emprestado pra lá e pra cá, e os shows que cancelei tive que pagar multa”, relatou.

*Com informações do Estadão Conteúdo