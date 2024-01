Brothers criticam postura de Rodriguinho no ‘BBB 24’

Brothers criticaram decisões do pagodeiro no reality show

Reprodução / Twitter @bbb

O clima na casa do Big Brother Brasil 2024 ficou tenso na tarde desta segunda-feira, 22, durante uma conversa entre Alane, Beatriz, Deniziane e Marcus Vinicius. Os participantes discutiram sobre a participação do cantor Rodriguinho no reality show. Dias atrás, o pagodeiro disse que, caso fosse colocado no “Castigo do Monstro”, pediria para sair do programa. A conversa entre os brothers surgiu pela indicação ao “Paredão” feita pelo cantor no último domingo, 21. Deniziane demonstrou surpresa com a decisão de Rodriguinho de colocar Alane no paredão, mas afirmou que respeita o jogo do brother. Marcus retrucou: “Ele não está nem aí, por ele, ele nem votava”. Já Alane ressaltou que tem a intenção de colocar o cantor no castigo. “Se eu ganhar o Anjo, o Monstro é dele, com certeza”, disse. A paraense também enfatizou que pretende confrontá-lo para saber se ele realmente apertará o botão de desistência do programa, caso ele seja punido com o castigo. Além disso, Deniziane criticou a fala do cantor sobre jogar sozinho, considerando-a incoerente. Ela afirmou que Rodriguinho tem um grupo, mesmo que ele negue, e o chamou de hipócrita.