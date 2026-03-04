BTS anuncia o nome das músicas do novo álbum ‘Arirang’
O disco tem o lançamento previsto para o dia 20 de março e marca o retorno da banda desde 2022
Com o lançamento do novo álbum para o dia 20 de março, o grupo de BTS anunciou nesta terça-feira (3), pelo Instagram, os nomes das 14 faixas presentes no disco “Arirang”.
O álbum marca o retorno da banda desde “Proof”, um trabalho comemorativo que reuniu músicas já conhecidas do grupo e foi o disco mais vendido na Coreia do Sul em 2022. O grupo de k-pop estava em pausa desde aquele ano, enquanto seus integrantes prestavam o serviço militar, obrigatório para todos os homens com menos de 30 anos.
O novo álbum conta com 14 faixas inéditas:
- “Body to Body”
- “Hooligan”
- “Aliens”
- “FYA”
- “2.0”
- “No. 29”
- “SWIM” – faixa-título
- “Marry Go Round”
- “Normal”
- “Like Animals”
- “they don’t know ‘bout us”
- “One More Night”
- “Please”
- “Into the Sun”
A Netflix também anunciou para o dia 21 de março, às 8h (de Brasília), uma transmissão da primeira apresentação ao vivo do grupo desde o retorno. Um documentário sobre a jornada de construção e composição do novo álbum também será lançado no streaming no dia 27 de março.
Sobre o grupo
Os sete integrantes do BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) concluíram o serviço no ano passado e o grupo anunciou seu retorno em 2026. Antes do serviço militar, o BTS gerava mais de 5,5 trilhões de wons (aproximadamente R$ 21 bilhões) por ano na Coreia do Sul, segundo um organismo do governo nacional. Esta cifra equivale a aproximadamente 0,2% do PIB total do país.
O BTS também ostenta o recorde de grupo com mais reproduções no Spotify e se tornou o primeiro de k-pop a liderar simultaneamente as paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos.
