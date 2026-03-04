BTS anuncia o nome das músicas do novo álbum ‘Arirang’

O disco tem o lançamento previsto para o dia 20 de março e marca o retorno da banda desde 2022

Com o lançamento do novo álbum para o dia 20 de março, o grupo de BTS anunciou nesta terça-feira (3), pelo Instagram, os nomes das 14 faixas presentes no disco “Arirang”.

O álbum marca o retorno da banda desde “Proof”, um trabalho comemorativo que reuniu músicas já conhecidas do grupo e foi o disco mais vendido na Coreia do Sul em 2022. O grupo de k-pop estava em pausa desde aquele ano, enquanto seus integrantes prestavam o serviço militar, obrigatório para todos os homens com menos de 30 anos.

O novo álbum conta com 14 faixas inéditas:

“Body to Body” “Hooligan” “Aliens” “FYA” “2.0” “No. 29” “SWIM” – faixa-título “Marry Go Round” “Normal” “Like Animals” “they don’t know ‘bout us” “One More Night” “Please” “Into the Sun”

A Netflix também anunciou para o dia 21 de março, às 8h (de Brasília), uma transmissão da primeira apresentação ao vivo do grupo desde o retorno. Um documentário sobre a jornada de construção e composição do novo álbum também será lançado no streaming no dia 27 de março.

Sobre o grupo

Os sete integrantes do BTS (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook) concluíram o serviço no ano passado e o grupo anunciou seu retorno em 2026. Antes do serviço militar, o BTS gerava mais de 5,5 trilhões de wons (aproximadamente R$ 21 bilhões) por ano na Coreia do Sul, segundo um organismo do governo nacional. Esta cifra equivale a aproximadamente 0,2% do PIB total do país.

O BTS também ostenta o recorde de grupo com mais reproduções no Spotify e se tornou o primeiro de k-pop a liderar simultaneamente as paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos.