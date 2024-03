Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam turnê conjunta pelo Brasil

Primeiro show está marcado para o dia 3 de agosto no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@caetanoveloso Irmãos preparam-se para subir aos palcos no segundo semestre de 2024



Os cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciaram que irão fazer uma série de shows juntos pelo país no segundo semestre de 2024. A turnê terá início em agosto e passará por diversas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e Salvador. De acordo com o cronograma divulgado recentemente, a primeira apresentação dos irmãos está marcada para o dia 3 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro. O encerramento da turnê acontecerá em São Paulo, no dia 14 de dezembro. Os artistas compartilharam a novidade em suas redes sociais, confirmando o retorno da parceria em uma turnê que promete percorrer todo o Brasil. Os ingressos para os shows estarão disponíveis a partir do dia 17 de março para clientes do Banco do Brasil e a partir do dia 20 para o público em geral. A expectativa é de que a união de Caetano Veloso e Maria Bethânia nos palcos resulte em apresentações memoráveis e emocionantes para os fãs de música popular brasileira.

Confira o pôster

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Publicada por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA