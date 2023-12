Caetano Veloso anuncia ‘férias radicais’ e pede que respeitem sua ‘decisão de descansar’

Cantor fará três shows da turnê ‘Meu Coco’ em Salvador, na Bahia, até o próximo domingo, 17

Reprodução/Instagram/@caetanoveloso Caetano Veloso anunciou em postagem nas redes sociais que pretende tirar "férias radicais"



O cantor Caetano Veloso, de 81 anos, anunciou nas redes sociais que pretende tirar “férias radicais” após série de três shows da turnê “Meu Coco” na Concha Acústica, em Salvador, na Bahia. Em publicação no Instagram, o artista citou uma rotina de atividades “super puxada” e lembrou da sua idade. “Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais. Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados. Que tenhamos um feliz verão”, escreveu o cantor na postagem. Caetano Veloso, no entanto, não explicou quanto tempo deve durar a pausa “radical”. Os próximos três shows do músico acontecem desta sexta-feira, 15, até o domingo, 17. Após as apresentações, o cantor deve voltar aos palcos em março para dois shows em Porto Alegre antes de seguir para uma série de concertos nos Estados Unidos, segundo informações da sua agenda.