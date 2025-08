Canceladas? Entenda por que Sydney Sweeney, Ana de Armas e Billie Eilish enfrentaram críticas na mesma semana

Campanha de jeans, curtida em rede social e frase durante show geraram acusações de racismo, etarismo e até incentivo à eugenia

Três grandes nomes do entretenimento internacional — Sydney Sweeney, Ana de Armas e Billie Eilish — enfrentaram críticas nas redes sociais nesta última semana. Os motivos variam de acusações de objetificação e eugenia a etarismo e comentários interpretados como racistas. Entenda os casos que colocaram as artistas sob os holofotes de maneira controversa.

Sydney Sweeney e a polêmica da American Eagle

A atriz Sydney Sweeney foi criticada após estrelar uma campanha publicitária da marca American Eagle. Lançada recentemente, a propaganda utiliza imagens sensuais da atriz e aposta em um trocadilho entre as palavras “jeans” (calça jeans) e “genes” (genes genéticos), cuja pronúncia é similar em inglês.

O slogan “Great genes” (ótimos genes) foi entendido por muitos como uma mensagem que associa o corpo da atriz à ideia de superioridade genética — algo considerado eugenista, racista e machista por diversos internautas. Além disso, a aparência da atriz — loira, de olhos claros e corpo padrão — reacendeu debates sobre padrões de beleza impostos socialmente.

A campanha faz referência a uma polêmica propaganda dos anos 1980 da Calvin Klein, estrelada por Brooke Shields, que também abordava questões genéticas com forte apelo sexual. No caso atual, críticos apontam que a American Eagle reforça estereótipos e usa o corpo de Sydney como objeto de consumo, mesmo enquanto diz apoiar causas como a luta contra a violência doméstica. A marca e a atriz ainda não comentaram as críticas. Apesar da repercussão negativa, a campanha rendeu aumento de 10% nas vendas da empresa, segundo a Vanity Fair.

Ana de Armas e as acusações de etarismo

Ana de Armas também enfrentou reações negativas após curtir, no Instagram, uma publicação que comparava duas fotos da atriz Nicole Kidman — uma de 1996 e outra de 2024 — insinuando mudanças estéticas na aparência da australiana. A interação aconteceu pouco depois de Ana ser flagrada de mãos dadas com Tom Cruise, ex-marido de Kidman. A curtida foi interpretada como desrespeitosa e etarista, ao sugerir uma crítica velada à idade ou às possíveis intervenções estéticas da atriz de 57 anos.

Internautas saíram em defesa de Nicole Kidman e acusaram Ana de reforçar padrões de beleza nocivos. A cubana ainda não se pronunciou sobre o episódio. O caso ganhou mais repercussão por causa da proximidade recente entre Ana e Tom Cruise. Os dois têm sido vistos juntos em compromissos públicos e, apesar de alegarem envolvimento profissional, a frequência dos encontros alimenta rumores de um relacionamento amoroso.

Billie Eilish e a fala sobre a Irlanda

Durante um show em Dublin, na Irlanda, no último sábado (26), Billie Eilish fez uma brincadeira que foi mal recebida por parte do público. Ao se referir à sua ascendência irlandesa, a cantora disse: “Todo mundo aqui se parece muito comigo, tipo, muito, muito, muito, muito, muito brancos. Enfim…”.

A fala, considerada por muitos como insensível e racista, repercutiu especialmente no Brasil, país que integraria a turnê mundial da artista, que cancelou show que faria por aqui em setembro. Internautas reagiram com críticas e memes. Até o momento, Billie Eilish também não se manifestou sobre o caso. Esta não seria a primeira vez que a artista se apresentaria no Brasil — ela já esteve no país em 2023, durante o Lollapalooza.

