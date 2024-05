Candidata de 60 anos perde título de Miss Argentina, mas leva prêmio de consolação

Alejandra Marisa Rodríguez chegou apenas ao primeiro corte de 15 semifinalistas, mas foi coroada ‘melhor rosto’ do concurso; Magalí Benejam Corthey, de Córdoba, foi a vencedora

LUIS ROBAYO/AFP Alejandra Marisa Rodríguez, de 60 anos, chamou a atenção antes da realização do Miss Argentina



A modelo e atriz Magalí Benejam Corthey, de 29 anos, foi coroada Miss Argentina em um concurso realizado no Auditório Belgrano, na capital do país. Representando a província de Córdoba, Magalí venceu outras 28 candidatas de diferentes regiões do país. Além de modelo e atriz, ela é estudante de astrologia. A Miss Buenos Aires, Alejandra Marisa Rodríguez, de 60 anos, não avançou muito, chegando apenas ao primeiro corte de 15 semifinalistas. No entanto, ela recebeu o prêmio especial de “melhor rosto”, em reconhecimento à sua beleza facial. A participação de Alejandra, que chamou bastante atenção nos dias que antecederam o concurso, foi possível devido à mudança na regra de idade anunciada pela organização do Miss Universo em setembro passado.

Magalí se prepara agora para representar a Argentina no Miss Universo 2024, que está marcado para novembro deste ano, no México. No concurso nacional, as candidatas de Santa Fe e Corrientes ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O top 6 foi completado por representantes de Chaco, La Rioja e Islas Del Atlántico Sur. A última edição do Miss Universo foi marcada pela diversidade, com a presença de duas mulheres transgênero, uma modelo plus size e duas mães entre as candidatas. A vencedora do concurso, Sheynnis Palacios, de 23 anos, passará a coroa. Os argentinos esperam que seja para Magalí Benejam Corthey.

