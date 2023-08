Cara de Sapato critica cobranças de fãs por namoro com Amanda: ‘Distorcem uma coisa genuína’

Lutador negou existência de ‘romance secreto’ e afirmou que não aceitará ser tratado como ‘vilão’: ‘Construímos uma amizade incrível que só se fortaleceu’

Reprodução/Instagram/@caradesapato Amanda e Cara de Sapato se conheceram durante confinamento no BBB 23



O ex-BBB Antônio “Cara de Sapato” Júnior se pronunciou nas redes sociais sobre o seu relacionamento com Amanda Meirelles, que conheceu no reality show da Globo. O lutador esclareceu que não está vivendo um namoro com a médica e tampouco fez acordo de “romance secreto” com ela. As dúvidas repercutiram entre fãs após boatos de que os dois mantinham um “affair” e Sapato sugeriu um relacionamento secreto a Meirelles. “Acordei com uma fake news que tem me deixado muito chateado. Vim para o Brasil fazer uma cirurgia que está mexendo demais comigo, ter que lidar com isso logo cedo é muito cansativo. Estão tentando cobrar narrativas sobre mim, sobre minha conduta como homem que não existem”, disse.

O ex-brother afirmou que não existem acordos com Amanda, mas, sim, uma amizade genuína. “Eu e Amandinha construímos uma amizade incrível dentro do programa, que aqui fora só se fortaleceu também, mas nunca existiu namoro ou acordo disso e aquilo. Diversas vezes eu e ela falamos sobre isso. Somos amigos e continuaremos sempre apoiando um ao outro. É incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão sujo. Não vou aceitar essa posição de vilão”, pontuou. Para além de suas participações individuais no “Big Brother Brasil”, a dupla ficou famosa pelo fã clube “Docshoes”, focado na amizade e no suposto romance de ambos.