Cerimônia do Emmy 2023 é adiada para janeiro de 2024

Anúncio da mudança de data acontece em meio à greve dos atores e roteiristas de Hollywood; indicados foram divulgados em julho deste ano

Divulgação A alteração na data foi confirmada nesta quinta-feira, 10, e acontece por causa da greve dos atores e roteiristas de Hollywood



A cerimônia de premiação do Emmy 2023 foi oficialmente adiada para janeiro de 2024. A alteração na data foi confirmada nesta quinta-feira, 10, e acontece por causa da greve dos atores e roteiristas de Hollywood. Originalmente prevista para o dia 18 de setembro, a cerimônia agora acontecerá em 15 de janeiro. Os indicados foram anunciados no dia 12 de julho, com “Sucession“, do HBO, liderando a lista em 27 categorias. Veículos de imprensa já haviam adiantado possibilidade de adiamento por causa da greve. Atores iniciaram a paralisação em 13 de julho, em solidariedade aos roteiristas, que já somam 2 meses de paralisação, exigindo melhores nas condições de trabalho, aumentos salariais, regulamentação para o uso de inteligência artificial e divisão mais justa de lucros. Filmes que estavam em produção, como “Deadpool 3” e “Gladiador 2” foram paralisados. Esse será o primeiro adiamento do Emmy desde 2001, quando a cerimônia teve a data alterada por causa dos ataques do 11 de setembro.