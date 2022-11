Carlinhos Maia fala sobre rotina após separação e elogia ex: ‘Aquela bunda’

Influenciador digital explicou o momento que enfrenta depois de terminar com Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se relacionaram por 13 anos e estavam há 3 anos casados



O influenciador digital Carlinhos Maia abriu o jogo nesta terça-feira, 1º, para falar sobre sua rotina após se separar de Lucas Guimarães, no fim de outubro, com quem estava junto há 13 anos, sendo 3 de casado. Ele começou dizendo que sente falta de alguém para dormir. “A pior parte quando você termina com alguém é na hora de dormir. De dia você fica de boa, mas na hora de dormir”, iniciou em uma série de stories no Instagram. “Não tem aquele cheiro que você já conhece, não tem um abraço, não tem a respiração porque ele nem roncava. Onde eu vou achar um cara que não ronque?”, disse. “E aquela bunda. Mas ele não vai me esquecer tão fácil, né? Que coisa maluca”, acrescentou aos risos. Na sequência Carlinhos Maia fala sobre o momento que está enfrentando. “É que nem o motivo é mais forte do que treze anos de muita história boa. Tem muita aventura, sabe? Eu não suportava crianças, mas com 31 aninhos você começa a olhar a filha de um amigo. Então, imagina a confusão que não ta na minha cabeça”, completou o influenciador digital.