Tottenham marcar no último lance, vence o Olympique e avança às oitavas da Liga dos Campeões

No Grupo D, o Eintracht Frankfurt venceu o Sporting e também avançou; os portugueses jogam a Liga Europa

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Langlet e Hojbjerb marcaram os gols da vitória, de virada, para o Tottenham



O Grupo D da Liga dos Campeões chegou à última rodada da fase de grupos com todos os times com chances de avançar às oitavas de final. Na França, o líder Tottenham enfrentou o lanterna Olympique de Marseille e levou sufoco, mas conseguiu a vitória no último lance e avançou em primeiro. O primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa, que apertaram a defesa do time inglês e conseguiram o gol nos acréscimos com Mbemba, de cabeça, em cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Tottenham voltou melhor e aos 8 minutos, Langlet empatou, de cabeça, em cobrança de falta. Aos 19, Harry Kane marcou, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 35, o Tottenham ainda acertou a trave e assustou a torcida do Marseille. Aos 41, Kolasinac perdeu uma grande chance. No último lance, Hojbjerg decretou a vitória por 2 a 1. O Tottenham avançou em primeiro e o Eintracht Frankfurt, que venceu o Sporting, ficou em segundo. O Sporting vai para a Liga Europa e o Marseille está eliminado.