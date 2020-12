Carlinhos Maia organiza megaevento e é criticado nas redes sociais

Antes da festa, o humorista fez questão de explicar que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 seriam seguidos; evento teve aglomeração e pessoas sem máscara

Reprodução/Instagram/Carlinhos Maia Durante a festa, Carlinhos publicou uma série de stories no Instagram



O humorista Carlinhos Maia gerou polêmica neste sábado, 19, por realizar um megaevento chamado “O Natal da Vila” em Penedo, pequena cidade localizada em Alagoas, onde ele nasceu e foi criado. A festa reuniu artistas, moradores locais, e teve shows de Dennis DJ, da cantora e ex-BBB 20 Gabi, e do cantor Tierry. Antes do evento, Carlinhos fez questão de explicar que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 seriam seguidos e publicou em sua conta oficial do Instagram fotos de seu marido Lucas Guimarães sendo testado para o coronavírus, assim como o ex-BBB 20 Pyong Lee. Todos os convidados e profissionais que fazem parte da equipe técnica do Natal da Vila precisaram fazer exames para a Covid-19.

Durante a festa, o humorista publicou uma série de stories no Instagram. Em um dos últimos, por volta das 7h da manhã, ele passa de carro por três pessoas que estavam saindo da festa e pergunta se elas “haviam feito os testes de corona certinho”. “Claro que sim, senão nem teria vindo”, responde uma mulher. No entanto, Carlinhos foi criticado nas redes sociais por promover aglomeração. “Parabéns pela aglomeração e convidados todos sem máscara”, escreveu um internauta, lembrando os mais de 7 milhões de casos da Covid-19 no Brasil. “Carlinhos maia visando engajamento promoveu festas e eventos junto com o Lucas, péssimo exemplo nessa pandemia”, afirmou uma mulher.