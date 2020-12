Grávida do cunhado de Carlinhos Maia, Emily Garcia rebate acusações de que quer se promover

Influencer explicou por que sumiu das redes sociais e falou do fato de engravidar aos 19 anos

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos Maia divulgou no seu Instagram que Emily Garcia está grávida



A influenciadora digital Emily Garcia, de 19 anos, está grávida do fotógrafo Neto Fernandez, que é irmão do marido do humorista Carlinhos Maia. O anúncio foi feito pelo influenciador digital no Instagram na última terça-feira, 17. “Estamos grávidos, e agora?”, escreveu Carlinhos na legenda de uma foto em que mostra o teste de gravidez junto com o marido, Lucas Guimarães, Emily e Neto. Após o anúncio, a influencer foi acusada por alguns seguidores de dar o golpe da barriga e Carlinhos respondeu com bom humor: “Rica está ela, colega”. Depois disso, Emily passou alguns dias afastada das redes sociais e explicou o motivo: “Estou sumidinha porque se vocês soubessem o mal que eu estou passando. Parece que meus peitos vão explodir. Meu humor está péssimo”.

Uma seguidora quis saber se ela não estava surtando com o fato de ser mãe tão nova e Emily respondeu: “Depende de cada pessoa, sou nova, mas já sou bem resolvida e independente. Tudo sempre aconteceu muito rápido na minha vida”. A influenciadora também rebateu as críticas de que estaria usando a gravidez para se promover. “Jamais vou querer usar disso para ter engajamento, números e marketing. O que mais importa para mim é que vocês estão curtindo. Não quero romantizar uma gravidez. Estou sentindo dor, cólica, mau humor, cansada”, garantiu a influencer que está de cinco semanas.