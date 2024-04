Casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chega ao fim

O ex-casal estava junto desde 2015 e são pais de Maria Flor, de 8

Segundo o site BNews, o casamento da atriz Deborah Secco e Hugo Moura terminou. O ex-casal estava junto havia nove anos e são pais de Maria Flor, de 8. Segundo confirmou a assessoria de Secco, eles já estavam separados há algum tempo, mas estão fazendo isso de forma discreta, já que Hugo não é uma figura pública. “Sim, estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública, e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto”, disse a equipe da atriz. Até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto publicamente. A notícia sobre o fim do matrimônio foi revelada um dia após Deborah dar declarações picantes em um podcast sobre sexo. Entre outras coisas, ela revelou que sente bastante prazer em sexo anal e que já teve um tórrido relacionamento com uma famosa, cujo nome não foi revelado.