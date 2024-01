Deborah Secco curte dia ensolarado na praia ao lado da filha

Maria Flor, de 8 anos, é fruto do relacionamento da atriz com Hugo Moura

A atriz Deborah Secco decidiu aproveitar este sábado, 20, para curtir um dia ensolarado na praia ao lado de sua filha, Maria Flor. Por meio das redes sociais, a intérprete de Lara na novela “Elas Por Elas”, fez questão de ressaltar a companhia da filha e declarou: “E minha prainha hoje é com quem? A mais bela das belas”. Por meio dos stories, a atriz compartilhou clique das duas curtindo o mar do Rio de Janeiro. Maria Flor, que tem apenas 8 anos, é fruto do relacionamento de Deborah com Hugo Moura.