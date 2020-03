Casamento de Katy Perry e Orlando Bloom deve ser adiado por causa do coronavírus

Cerimônia aconteceria no Japão, onde já foram registradas 6 mortes pela doença

Reprodução/Instagram Eles estão noivos há um ano



O casamento de Katy Perry e Orlando Bloom, que supostamente aconteceria no Japão, deve ser adiado por causa do surto de coronavírus. No País, foram registrados 349 casos e seis mortes até o momento. Segundo uma fonte da revista People, a cerimônia seria pequena, para 150 pessoas.

“Katy estava muito animada para andar até o altar grávida”, afirmou a fonte. “Eles estavam superfelizes que todos os detalhes do casamento finalmente estavam prontos, mas agora terão que dar uma pausa graças ao coronavírus”.

A cantora fez a revelação da gravidez no clipe “Never Worn White”, em que ela aparece mostrando a barriguinha. Na canção, ela fala sobre inseguranças com relacionamento, mas que está pronta para “fazer dar certo”.

Em entrevista à revista Stellar Magazine, Perry e Bloom já haviam dito que se casariam em 2020. Eles estão noivos há um ano.