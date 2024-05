Cascão, da ‘Turma da Mônica’, quebra tabu e entra na água para ajudar o RS; entenda

Personagem, que odeia banhos, apareceu se molhando pela primeira vez justamente em uma campanha para socorrer vítimas das chuvas do Sul, em 1983

Reprodução/Instagram/@tturmadamonica Após 41 anos, personagem Cascão volta às águas para ajudar pessoas do RS



A Turma da Mônica, criada pelo cartunista Mauricio de Sousa, em 1970, tem inúmeros personagens e, entre eles, o querido Cascão, que não gosta de tomar banho de jeito nenhum. Em uma publicação compartilhada nas redes sociais nesta terça-feira (7), o MSP (Mauricio de Sousa Produções) relembrou que em 1983 o sul do país também enfrentou uma catástrofe e chuvas fortes. À época, foi a primeira vez que o Cascão entrou na água, para ajudar as famílias da região do país. O quadrinho ainda era em preto e branco. Agora, 41 anos depois, Cascão retornou às águas para ajudar, novamente, o estado do Rio Grande do Sul, que tem sofrido desde a última semana fortes chuvas e alagamentos, que resultou em 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 pessoas feridas até o momento.

Nas redes sociais, o MSP ainda incentiva as doações de todo o país. Internautas se emocionaram com a homenagem a parabenizaram a turminha mais amada do Brasil. “Maurício de Souza é o cartunista mais importante do nosso país. Passando de gerações, tratando aspectos sociais há décadas.”, escreveu um usuário. “Tão simples, mas quem é fã sabe o significado!!! Parabéns pela sensibilidade, como sempre!”, escreveu outro.