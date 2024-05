São Paulo, Palmeiras e Flamengo cedem suas infraestruturas para Inter, Grêmio e Juventude

Medida é uma forma de ajudar as três equipes que foram profundamente afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul desencadeada devido às chuvas

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras cedeu Allianz Parque para equipes gaúchas



Horas depois da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informar o adiamento das partidas dos times gaúchos por 20 dias devido às chuvas que deixaram o estado alagado, danificaram as infraestruturas de Internacional, Grêmio e Juventude e registrar mais de 80 mortos, Flamengo, Palmeiras e São Paulo se solidarizaram com as equipes e cederam suas infraestruturas para que os times possam continuar ativos nos campeonatos. “As três agremiações se solidarizam e lamentam profundamente a tragédia provocada pelas fortes chuvas no estado. Além das ações já realizadas e de outras que serão promovidas, os três clubes decidiram colocar suas infraestruturas à disposição de Grêmio, Internacional e Juventude”, diz a nota conjunta postada pelas três equipe. “Desse modo, estas equipes, fortemente impactadas pelas consequências do desastre natural, poderão utilizar as nossas instalações para alojamento, treinamentos e jogos, se assim desejarem”, acrescentaram.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Flamengo disponibilizou o CT George Helal (Ninho do Urubu). O Palmeiras oferece a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri. Já o São Paulo propõe acolhimento no CT de Cotia e no MorumBIS. Na nota, as equipes também cobram que a CBF, “em seu papel de entidade máxima do futebol nacional, possa disponibilizar a Granja Comary como mais um local de abrigo aos clubes gaúchos, entre outras formas de apoio”. Na segunda-feira (7), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) enviou um documento à CBF pedindo a suspensão dos jogos das equipes gaúchas por 20 dias. Também se estudava a paralisação do campeonato, porém, não houve aprovação desta última parte.