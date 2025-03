Cauã Reymond exibe músculos em dia de gravação de ‘Vale Tudo’ na praia

Cauã dá vida ao personagem César no remake da novela, papel que anteriormente foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli; o ator foi visto gravando apenas com uma sunga branca

Reprodução/Instagram/@cauareymond 'Hoje é dia de filmar na praia, dá uma olhada na equipe lá ao fundo', disse o galã nas redes



Nesta terça-feira (11), o ator Cauã Reymond, de 44 anos, foi fotografado enquanto gravava cenas de “Vale Tudo”, nova novela da Globo, na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Durante as gravações, o ator foi visto apenas com uma sunga branca do tipo slip. Em uma postagem no Instagram, ele comentou sobre a gravação: “Hoje é dia de filmar na praia, dá uma olhada na equipe lá ao fundo… É hora de aplicar bastante protetor solar, não podemos descuidar. Vale Tudo está a caminho”. No remake da novela, Cauã dá vida ao personagem César, que anteriormente foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Vale Tudo”, escrita por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini, está com estreia marcada para 31 de março. Além de Cauã, nomes como Taís Araujo, Deborah Bloch, Bella Campos, Alexandre Nero, Paolla Oliveira, Alice Wegmann, Renato Góes, Humberto Carrão e Carolina Dieckmann fazem parte do elenco. A versão original da novela, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, foi exibida em 1988.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório