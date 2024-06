Luana Piovani detona Cauã Reymond nas redes sociais; entenda

Atriz criticou o galã por suposta fala dele sobre características que mulheres deveriam ter para conquistá-lo

Reprodução/Instagram Luana Piovani detona Cauã Reymond



Mais um episódio polêmico envolvendo o nome de Luana Piovani. A atriz criticou o ator Cauã Reymond por supostas falas do galã, nesta quarta-feira (12). Piovani usou seus stories no Instagram para alfinetar o ator após Reymond ter falado os atributos necessários para conquistar o coração dele. Ao repostar a publicação, Piovani acabou com a raça do ator. “Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E as paiaças (sic) vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe”. No post que a apresentadora compartilhou, segundo Leo Dias, Reymond teria falado que para conquistá-lo era necessário: mulher tem que ser caseira como ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Outra características seria que a mulher não poderia ser “aparecida, que ri alto”. Até o momento desta publicação, Reymond não se posicionou sobre o ocorrido.