Cauã Reymond revela intimidade sexual para Jojo Todynho: ‘Sempre gostei de transar’

Ator disse que costuma usar cordas nas relações sexuais, mas com consentimento

Reprodução/Instagram/cauareymond Ator Cauã Reymond fala sobre sexo durante programa de Jojo Todynho



O ator Cauã Reymond abriu o jogo para falar sobre sexo com a cantora Jojo Todynho. Durante participação no programa Jojo Nove e Meia, do Multishow, o global disse que costuma usar cordas nas relações sexuais, mas com consentimento. Além disso, ele afirmou que sente muito mais tesão hoje em dia do que há alguns anos. “Sempre gostei de transar, mas gosto muito mais hoje. Deve ser porque sempre fui muito preocupado com a vida, com a construção da minha carreira, e tudo mais. Hoje em dia, consigo desfrutar bem mais do sexo e do prazer, assim como me sinto mais presente no que quer que esteja fazendo. Tenho tesão de viver”, disse. Cauã revelou que gosta de transar após praticar esporte. Na contramão, Jojo Todynho contou que prefere fazer sexo de madrugada.