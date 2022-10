Trem-Bala, estrelado por Brad Pitt, chega às plataformas digitais

Filme de ação que liderou as bilheterias americanas está disponível para compra e aluguel

Divulgação/Sony Pictures Longa 'Trem-bala' é estrelado por Brad Pitt



O longa “Trem-Bala”, trabalho do diretor David Leitch (Atômica, Deadpool 2), chegou às plataformas digitais para aluguel e compra nesta segunda-feira, 3 de outubro. Protagonizada por Brad Pitt, a trama se passa em um trem-bala que parte de Tóquio rumo a Morioka, acompanhando um assassino azarado em uma missão. Esta ação sob trilhos, cheia de reviravoltas inusitadas, também conta com as atuações de Joey King (A Barraca do Beijo), Andrew Koji (Velozes & Furiosos 6) e Sandra Bullock (Gravidade). O filme chegou a liderar as bilheterias americanas e vendeu 168,5 mil ingressos em seu primeiro final de semana nos cinemas brasileiros.