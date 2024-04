CCXP anuncia valores de ingressos para evento deste ano

As entradas para o festival de cultura pop variam de R$160 a R$2.300; vendas começam no dia 9 de abril

Diego Padilha/ I Hate Flash Evento deste ano acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo



O festival de cultura pop CCXP anunciou na manhã desta segunda-feira (1°), os valores dos ingressos do primeiro lote para o evento deste ano, que acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 9 de abril, a partir das 12h, pelo site Mundo Ticket. Para participar do evento existem três tipos de credencial: diária, 4 dias e Epic Pass. A credencial dos quatro dias concede direito aos painéis, atividades, atrações, auditórios e participação dos artistas, mas sujeito a lotação, sem garantia de entrada ou participação. Já a nova credencial, Epic Pass dá o direito a autógrafos ou foto com o artista, além de outros benefícios. Outra curiosidade sobre esta credencial é que ela permite o acesso ao “spoiler night”, que nada mais é do que uma visita a CCXP24 antes da abertura oficial e com direito a um acompanhante e itens especiais, banheiros exclusivos, fila preferencial e pontos de hidratação exclusivos. Os compradores desta modalidade terão 10% off de desconto nos produtos da CCXP Store e direito à pré-venda da CCXP25.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira os preços do primeiro lote:

Quinta-feira (05/12): meia-entrada por R$ 160, entrada social por R$ 210 e inteira por R$ 320.

Sexta-feira (06/12): meia-entrada por R$ 180, social por R$ 230 e inteira por R$ 360.

Sábado (07/12) e domingo (08/12): meia-entrada por R$ 240, social por R$ 290 e inteira por R$ 480.

4 dias: meia-entrada por R$ 740, social por R$ 890 e inteira por R$ 1.480.

Epic Pass: inteira por R$ 2.300