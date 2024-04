Leticia Birkheuer faz desabado nas redes sociais sobre agressão do ex-marido

“Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança”, contou a atriz

A atriz e apresentadora, Leticia Birkheuer, 45 anos, utilizou suas redes sociais no último domingo (31), para compartilhar que sofreu ameaças de agressão do ex-marido. Leticia conseguiu uma medida protetiva, conforme contou no vídeo. “Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve”, disse na legenda do publicação. Nos comentários, a apresentadora Ana Hickmann prestou solidariedade a Leticia. “Letícia força ! Você não está sozinha. Denunciar é o primeiro passo”, escreveu Hickmann.

Já na manhã desta segunda-feira (1º), Birkheuer recompartilhou um post da página Sailin Vieira – Psicóloga especialista em traumas. Na imagem um homem grita com uma mulher e aponta o dedo na cara na frente dos filhos do casal. “Presenciar violência doméstica está entre as experiências adversas na infância geradora de traumas. Se você desrespeitar, machucar, humilhar, xingar a mãe de seus filhos, você os sujeitará a traumas. Mesmo que você acredite que eles não compreendem, fique sabendo que eles observam e sentem tudo”, diz o conteúdo criado pela psicóloga.

