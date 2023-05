Celebridades lamentam morte de Tina Turner: ‘Lendária’; confira a repercussão

Rainha do Rock ‘n’ Roll morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira, 24, em sua casa na Suíça

Reprodução/Instagram/tinaturner Cantora americana Tina Turner morre aos 83 anos



Celebridades conhecidas no mundo todo prestam homenagens nas redes sociais a Tina Turner, considerada a Rainha do Rock ‘n’ Roll, que morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira, 24, em sua casa na Suíça. Um deles é o empresário Earvin Magic Johnson. Segundo o ex-jogador de basquete, Tina era uma das suas artistas favoritas. Ele também relembrou um show que esteve presente. “Descanse em paz para uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos, a lendária rainha do rock n’ roll Tina Turner. Eu a vi muitas e muitas vezes e, sem dúvida, ela deu um dos melhores shows ao vivo que eu já vi. Ela sempre deu a você o valor do seu dinheiro”, escreveu na legenda de uma foto em que está ao lado de Tina Turner. Quem também usou as redes sociais para prestar última homenagem a Rainha do Rock ‘n’ Roll foi o baixista Geezer Butler, conhecido por ter tocado na banda de heavy metal Black Sabbath. “Triste saber da morte de Tina Turner. Eu a vi em sua primeira grande turnê, abrindo para os Rolling Stones no Birmingham Odeon em 1966 e me tornei um fã instantâneo”, lamentou. O cantor canadense Bryan Adams, um dos artistas mais bem sucedidos da década de 1980, agradeceu os momentos vividos ao lado de Tina e disse que ela foi inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. “Minhas condolências à família de Erwin e Tina. Serei eternamente grato pelo tempo que passamos juntos em turnê, no estúdio e como amigos. Obrigado por ser a inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo por falar a sua verdade e nos dar o dom da sua voz. É apenas amor e isso é tudo”. A atriz de Hollywood, Rosario Dawson, também escreveu uma mensagem a cantora americana no Instagram: “Alegre-se com a Rainha do Paraíso; Lendas nunca morrem; Descanse no Poder”. Já o vocalista da banda Rolling Stones, Mick Jagger, publicou fotos cantando com Tina Turner, a quem chamou de “minha maravilhosa amiga”. “Ela era realmente uma artista e cantora extremamente talentosa. Ela era inspiradora, calorosa, engraçada e generosa. Ela me ajudou muito quando eu era jovem e nunca vou esquecê-la”, escreveu.

Confira as homenagens dos famosos:

Rest in peace to one of my favorite artists of all time, the legendary queen of rock n’ roll Tina Turner. I’ve seen her many many times and hands down, she gave one of the best live shows I’ve ever seen. She always gave you your moneys worth. pic.twitter.com/VqlTjy1LUR — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 24, 2023

Sad to hear of Tina Turner passing. I saw her on her first major tour, supporting The Rolling Stones at Birmingham Odeon on 1966 & became an instant fan. RIP pic.twitter.com/ijZJRtwZmN — Geezer Butler (@geezerbutler) May 24, 2023

RIP @tinaturner The world just lost one hell of a powerhouse woman. I’ll be forever grateful for the time we spent together on tour, in the studio and as friends. Thank you for being the inspiration to millions of people around the world for speaking your truth and giving us the… pic.twitter.com/Lfat1OiBj3 — Bryan Adams (@bryanadams) May 24, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Jovem Kleber foi ver MAD MAX BEYOND THUNDERDOME no sábado de estreia numa tela bem grande, outubro de 1985. Eu já gostava de Tina Turner e pensei: “Uau, ela ‘tá bem, o filme é do tamanho dela”. Obrigado! pic.twitter.com/wtGwPBqRmk — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) May 24, 2023

What a woman, what a life, what a voice! One of the GREATS!

Such sad news.

R.I.P ❤️🙏 #tinaturner pic.twitter.com/x0JU3xs19H — Rick Astley (@rickastley) May 24, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walcyr Carrasco (@walcyrcarrasco)

RIP the pioneering, massively talented, and legendary TINA TURNER. PROUD MARY (1970) pic.twitter.com/HHbxaL7DlL — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) May 24, 2023

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

I am so, so very sad to hear of the passing of @TinaTurner, the iconic legend who paved the way for so many women in rock music, black and white. She did with great dignity & success what very few would even have dared to do in her time and in that genre of music 🕊 #TinaTurner pic.twitter.com/HrcJj7PltI — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) May 24, 2023

Tina Turner was an icon, whom we loved for her voice, her dancing, and her spirit. As we honor her, let’s also reflect on her resilience, and think about all the greatness that can follow our darkest days. Thank you for sharing your gifts with us, Tina. You’re simply the best. pic.twitter.com/CZyaItp4Cb — Forest Whitaker (@ForestWhitaker) May 24, 2023