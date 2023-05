Rainha do Rock ‘n’ Roll, cantora Tina Turner morre aos 83 anos

Informação foi confirmada nesta quarta-feira, 24, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista

Reprodução/Instagram/tinaturner Tina Turner foi dona de sucessos como "The Best", "I Don´t Wanna Lose You" e "What's Love Got to Do With It"



A cantora americana Tina Turner, considerada a Rainha do Rock ‘n’ Roll, morreu aos 83 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 24, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista. No entanto, a causa da morte não foi divulgada. “É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, diz a nota. Tina esteve no auge da carreira no final da década de 60 e início dos anos 1970, ao lado do ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007. Nos anos de 1980, a artista começou a carreira solo e foi dona de sucessos como “The Best“, “I Don´t Wanna Lose You” e “What’s Love Got to Do With It“. Conhecida como a Rainha do Rock ‘n’ Roll, Tina ficou famosa por suas suas performances enérgicas no palco, além de impactar com vocais roucos e poderosos. Ao longo da carreira, ela ganhou oito prêmios Grammy’s e foi incluída no Hall da Fama do rock ‘n’ roll em 2021 como artista solo. Antes disso, em 1991, ela foi indicada, ao lado de Ike, com quem já fez um duo. A introdução solo da artista no Hall da Fama reforçou o poder da cantora, que rompeu preconceitos e mostrou ao mundo que poderia se tornar uma potência da música. O trabalho de Tina inspirou e influenciou estrelas mais jovens como Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae e Rihanna.