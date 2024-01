Cerimônia do Emmy Awards 2023 será realizada nesta noite em Los Angeles; veja indicados e favoritos

Entrega de prêmios é comumente realizada em setembro, mas precisou ser adiada no ano passado por conta da greve dos roteiristas e atores nos EUA

Divulgação/HBO Succession é a série com mais indicações ao Emmy Awards que acontece nesta segunda-feira, 15, em Los Angeles



A 75ª edição do Emmy Awards, conhecido como o “Oscar da televisão”, será realizada nesta segunda-feira, 15, às 22h (horário de Brasília). A cerimônia estava prevista para ocorrer em setembro do ano passado, mas precisou ser adiada devido à grave dos roteiristas e atores nos Estados Unidos. O evento acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, e será apresentado pelo comediante Anthony Anderson, astro da série “Black-ish”. A transmissão ao vivo do Emmy poderá ser acompanhada pela TNT ou pelo streaming da HBO Max.

Entre os destaques está a série “Sucession”, com 27 indicações, e “A Maravilhosa Sra. Maisel”, com 14 nomeações. As comédias “Abbot Elementary”, “The Bear”, “Jury Duty”, “Barry”, “Only Murders in the Building” e “Wandinha” também estão entre as apostas de sucesso para a premiação. Já na categoria de “Melhor Ator em Série Dramática”, Pedro Pascal, Jeff Bridges e Brian Cox disputam o prêmio. Na categoria de “Melhor Ator em Comédia”, Jason Sudeikis e Bill Hader são os favoritos. Na categoria de “Melhor Atriz em Série Dramática”, Elisabeth Moss e Keri Russell despontam como favoritas.

Além da apresentação de Anthony Anderson, Pedro Pascal (“The Last of Us”), Jenna Ortega (“Wandinha”) e Jodie Foster (“True Detective”) devem subir ao palco para apresentar categorias da premiação. O público também poderá conferir as apresentações de Quinta Brunson (“Abbott Elementary”), Marla Gibbs (“Young Sheldon”), Jon Hamm (“The Morning Show”) e Rob Mchelhenney (“Game of Thrones”).