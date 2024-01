Cantor Julio Iglesias é detido em aeroporto de Punta Cana por quantidade excessiva de alimentos

Artista transportava quase 42 quilos de itens comestíveis em sua bagagem; após a inspeção e análise das autoridades ele foi liberado para seguir viagem

Reprodução/Instagram/@ julioiglesias Não foi especificado o tipo de alimento que Julio Iglesias transportava



O renomado cantor Julio Iglesias, de 80 anos, passou por um momento de apreensão no aeroporto de Punta Cana. O artista, que estava viajando das Bahamas para Punta Cana, teve sua bagagem confiscada pelas autoridades do aeroporto de destino devido ao conteúdo que transportava. De acordo com informações, Julio Iglesias estava carregando quase 42 quilos de alimentos em suas malas. Essa quantidade chamou a atenção dos profissionais do aeroporto, que decidiram inspecionar os itens. A situação se tornou ainda mais delicada quando as autoridades locais informaram que o cantor poderia ser preso por transportar essa quantidade de comida em um voo internacional.

Apesar de não ter sido especificado o tipo de alimento que Julio Iglesias estava transportando, é conhecido que o cantor tem o hábito de viajar com comida e ser presenteado com “vinho e presunto” com frequência. Essa fama pode ter contribuído para a atenção redobrada das autoridades em relação à sua bagagem. Após a inspeção e análise do conteúdo das malas, Julio Iglesias foi liberado pelas autoridades do pós a inspeção e análise das autoridades Punta Cana. O cantor pôde seguir viagem sem maiores problemas, porém, o incidente serviu como um alerta para a importância de estar atento às regras e restrições ao transportar alimentos em voos internacionais.