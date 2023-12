César Filho anuncia saída da Record após nove anos de trabalho

Apresentador será substituído por Celso Zucatelli

Reprodução / Instagram / @cesarfilho Apresentador César Filho se despede da Record após nove anos



O jornalista e apresentador César Filho comunicou sua saída da Record nesta sexta-feira, 22, após nove anos de trabalho na emissora. O anúncio foi feito durante uma confraternização da equipe do programa Hoje em Dia, apresentado por ele, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. César Filho será substituído no programa por Celso Zucatelli. Em nota, a emissora afirmou que agradece ao apresentador por “todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos. Desejamos sucesso em seus projetos futuros”. Ainda de acordo com a Record, a saída do jornalista foi um acordo comum entre ambas partes. “Muita emoção, principalmente pelas pessoas que sempre me ajudaram a fazer o programa todos os dias”, disse César Filho por meio dos stories do perfil de sua esposa Elaine Mickely.